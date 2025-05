Il neomelodico gelese Angelo Famao sarà tra i protagonisti al reality televisivo “L’Isola dei Famosi” su Canale 5

Il cantante neomelodico gelese Angelo Famao ha annunciato che sarà al reality l’Isola dei Famosi”, in programma su Canale 5 dal 7 maggio. Giunto alla ribalta nazionale grazie a “Tu si a fine do munno”, è diventato un autentico tormentone anche in alcuni club di serie A di calcio.

Angelo Famao, che conta attualmente un esercito di 400 mila follower su Instagram, negli ultimi 5 anni ha tenuto oltre 500 concerti, coinvolgendo generazioni intere, dai giovani ai nonni. Su YouTube, il suo brano “Tu Si a Fine do Munno” ha superato i 127 milioni di visualizzazioni. Su Spotify conta oltre 650.000 ascoltatori mensili.

Il successo, tuttavia, non lo ha cambiato: Angelo è rimasto un ragazzo umile e, quando di mezzo ci sono finalità sociali, lui è sempre il primo a manifestare la massima disponibilità. Disco d’oro e doppio disco di platino, a fine gennaio ha lanciato “Zoe”, brano che ha scritto e composto con Giovanni Segreti Bruno, Lao Simone e Mario Parise, pezzo di denuncia ma allo stesso tempo vicinanza per quelle donne che hanno subito o subiscono violenza, pubblicato da AF Production, edizioni Joseba Label.

E ora questa nuova quanto bellissima avventura a “L’isola dei Famosi” che appare destinata a farne lievitare ulteriormente il già elevato livello di successo e consenso da lui raggiunto. Nell’Isola dei Famosi avrà come concorrenti, oltre ad Angelo Famao, anche Paolo Vallesi, Omar Fantini, Camila Giorgi, Antonella Mosetti, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese, Nunzio Stancampiano, Cristina Plevani, Chiara Balistreri, Mirko Frezza.

I naufraghi partiranno alla volta di Cayo Cochinos, in Honduras, domenica 4 maggio. Salvo imprevisti e colpi di scena dell’ultimo minuto, dunque, questi sono gli appuntamenti da segnare in calendario per seguire la nuova edizione dell’adventure game. Il programma potrebbe protrarsi per dieci puntate e sarà condotto da Veronica Gentili. I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia.