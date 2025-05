Gattino intrappolato nel motore di un’auto per 80 km salvato dall’automobilista che poi lo adotta

Incredibile avventura a lieto fine ad Agropoli. Qui è accaduto che un gattino si è intrufolato nel motore di un’auto ed è rimasto nascosto per ben due ore, durante le quali il conducente ha percorso 80 km senza accorgersi di nulla.

Come riportato da InfoCilento.it, solo dopo aver sentito dei miagolii, l’automobilista ha chiamato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che sono intervenuti prontamente per liberare il gattino. Il micio, per fortuna illeso, ha trovato una nuova casa: è stato infatti adottato proprio dal proprietario della vettura che ha inteso accoglierlo senza remora alcuna e con grande entusiasmo.