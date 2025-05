Codacons. “La lotta agli abusi sui minori deve diventare una priorità assoluta dello Stato”

In occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, istituita con la Legge n. 41 del 4 maggio 2009 e celebrata ogni anno il 5 maggio, il Codacons lancia un appello urgente per rafforzare le misure di contrasto agli abusi sui minori, soprattutto nel contesto digitale dove il fenomeno della pedopornografia continua a diffondersi in maniera allarmante.

Il Prof. Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons, sottolinea come sia ormai improcrastinabile l’attivazione di un piano nazionale straordinario che consenta di fronteggiare con efficacia la diffusione di materiale pedopornografico. Lo Stato – afferma Tanasi – deve mettere in campo una task force interforze con poteri operativi specifici, rafforzare i controlli su piattaforme digitali e sistemi di messaggistica criptata, e inasprire le pene per chiunque produca, detenga o diffonda contenuti pedopornografici.

Al tempo stesso è essenziale promuovere una cultura della prevenzione attraverso campagne educative rivolte a famiglie, scuole e giovani, affinché i minori possano essere protetti dai pericoli della rete. Il Codacons, da parte sua, garantisce pieno sostegno legale e psicologico alle vittime e alle loro famiglie, invitando chiunque sia a conoscenza di situazioni sospette a segnalarle immediatamente.

“Difendere i minori significa – continua Tanasi – difendere il futuro del Paese. È dovere dello Stato garantire giustizia, protezione e percorsi di recupero per le vittime, adottando una politica di tolleranza zero verso chi si macchia di crimini così aberranti. Il silenzio e l’indifferenza sono complici: occorre reagire, uniti e con determinazione.” – conclude Tanasi.