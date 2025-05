Caltanissetta. Il 6 maggio al Club Ufficiale Eclettica riprendono le attività di Risiko con il 1° memorial “Manliopasqua”

CALTANISSETTA. Dopo la lunga pausa pasquale riprendono le attività del RisiKo! Club Ufficiale Eclettica, con un programma intenso di iniziative e novità e importanti novità.

La prima è più significativa è che ai tradizionali tornei organizzati dal Club domani martedì 6 maggio avrà inizio il 1° Memorial “Manliopasqua”, campionato riservato ai soci del club che si è scelto di intitolare a Manlio Pasqualino, recentemente scomparso che del club è stato fondatore, sostenitore, presidente e giocatore appassionato. Legare il nostro primo campionato riservato ai soci del Club al suo nickname ci è sembrato una scelta doverosa, Manliopasqua era infatti il nick con cui era conosciuto nel mondo del Risiko!. Il campionato è strutturato su 10 giornate, a somma di punti con la possibilità di scartare i tre risultati peggiori. Risulterà campione chi alla fine delle 10 giornate avrà totalizzato più punti obiettivo.

Al vincitore spetterà oltre che una targa appositamente realizzata anche un posto nella squadra che parteciperà al campionato nazionale a squadre che si terrà l’otto e nove novembre a Bergamo e accederà direttamente alla finale del campionato regionale individuale.

La seconda novità è che tutti i partecipanti al campionato accumuleranno punti per il Gran Premio RCU Eclettica, istituito dal Club per premiare a fine anno i soci e i giocatori che si saranno distinti nel corso dell’anno per impegno, costanza e frequenza ai tornei e agli eventi organizzati dal club.

Giovedì 8 Maggio avrà invece inizio il XIX Torneo di RisiKo! Eclettica, strutturato con la consueta formula di una fase di qualificazione con 5 partite (scartando il risultato peggiore), semifinali e finali. I regolamenti del campionato e del torneo sono consultabili sulle pagine social del club.