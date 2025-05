Caltanissetta. Ha cessato il servizio attivo in Polizia il commissario capo Paolo Presti

CALTANISSETTA. Ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato il Commissario Capo Paolo Presti. Il funzionario, in servizio in Polizia dal 1985, ha iniziato la sua carriera alla Questura di Palermo dove ha svolto servizio all’Ufficio di Gabinetto e alla Criminalpol.

Nel 1994 è stato trasferito alla Questura di Caltanissetta e assegnato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi con l’incarico di responsabile della Uigos. In questi anni, in diverse occasioni, ha sostituito il Dirigente del Commissariato di P.S., anche per lunghi periodi di vacanza.

Nel corso della sua carriera si è contraddistinto in operazioni di polizia per le quali gli sono state conferite ricompense e onorificenze. A Paolo Presti, poliziotto apprezzato da tutti i colleghi, il Questore Pinuccia Albertina Agnello ha rivolto un affettuoso ringraziamento per l’infaticabile impegno profuso, con indiscusse qualità umane e professionali in 40 anni di servizio.