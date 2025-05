Angelina Mango commossa per la dedica di Jovanotti: “Prendi il tempo che ti serve”

(Adnkronos) – "Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante". Con queste parole Angelina Mango ha ringraziato Jovanotti che ieri sera, venerdì 30 maggio, durante la penultima tappa del suo tour Palajova 2025 a Bologna, le ha dedicato dal palco parole di affetto e stima definendola "grande amica" e "giovane collega". "È un po' di tempo che si è fermata per partire molto più forte di prima, sebbene fosse già fortissima. Ed è qua a vedere il concerto insieme a voi, Angelina Mango ciao", ha detto il cantante durante la penultima tappa del suo tour. "Sei una grande artista, ti aspettiamo, torna tra noi", ha aggiunto tra gli applausi dei fan. La giovane cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, ha risposto con emozione condividendo un video selfie su Instagram in cui si è mostrata commossa per le parole del collega. I due artisti si sono incontrati nel backstage prima dello show, immortalando il momento con una tenera foto in cui si abbracciano. A corredo, Jovanotti ha scritto un messaggio profondo: "Lei sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi. Per quanto questa epoca frenetica possa dare la sensazione che se ti fermi scompari questa è una bugia, a volte è vero il contrario, ovvero che ci si deve fermare per ricomparire a se stessi, ascoltarsi curarsi e rinforzarsi", ha scritto il cantautore romano, all'anagrafe Lorenzo Cherubini. Da mesi, ormai, la cantante ha messo in pausa la sua carriera. La stessa Angelina aveva spiegato di essersi allontanata dai social per riscoprire e prendersi cura di se stessa. "La pressione per i giovani artisti – continua il post di Jovanotti – che esplodono nel successo è tanta e sarà sempre tanta anche con il tempo che passa e fa parte di questo 'gioco' per il quale sentiamo di avere una vocazione. Il pubblico merita rispetto e la forma più alta di rispetto per gli altri è rispettare se stessi e le curve della propria vita. Angelina e con lei una nuova generazione di artisti sta riscrivendo la lingua del pop, e i pionieri fanno tre passi avanti e due indietro per procedere di un passo. Avanti sempre sorellina!", ha concluso. "Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante", ha commentato la giovane artista. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)