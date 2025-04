San Cataldo. Il sindaco Comparato neo eletto al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta: “Percorso che ha rafforzato legami esistenti e generato nuove sinergie”

SAN CATALDO. Nelle elezioni provinciali è stato eletto consigliere del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Il sindaco Gioacchino Comparato ha inteso fare il punto della situazione politica alla luce di questo importante risultato conseguito. Lo ha fatto in una nota nella quale ha rilevato:

“Desidero anzitutto ringraziare tutti i consiglieri e gli amministratori che, con il loro voto, hanno reso possibile la mia elezione a consigliere del Libero Consorzio (già Provincia ). Per me è un grande onore poter rappresentare le istanze del nostro territorio all’interno del Consiglio.

Mi congratulo con il nuovo Presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro, per il risultato ottenuto. Le mie congratulazioni si estendono a tutti i consiglieri eletti, certo che sapranno svolgere il loro incarico con competenza e nell’interesse collettivo.

È stata una campagna elettorale atipica, fortemente condizionata dalle nuove modalità di voto, che per la prima volta hanno coinvolto direttamente consiglieri e sindaci. Un percorso che, nonostante le difficoltà, ha rafforzato legami esistenti e generato nuove sinergie, nella consapevolezza condivisa di dover tutelare e valorizzare l’intero territorio provinciale.

Le sfide che ci attendono sono numerose: dalla carenza di personale alla viabilità, dalla tutela ambientale alla necessaria valorizzazione di un ente commissariato da troppo tempo. Con spirito di servizio e collaborazione, sono certo che potremo affrontarle con determinazione.

Un ringraziamento sincero a tutti i candidati che hanno animato questa competizione elettorale e, in particolare, al Sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, che si è speso con passione come portavoce e promotore di un progetto di rinascita per la nostra provincia. Grazie a chi ha riposto in me la propria fiducia, al Movimento 5 Stelle per il sostegno compatto, a Sinistra Italiana e a Primavera Sancataldese per il contributo fornito. La campagna elettorale è conclusa. Ora è il momento di guardare avanti e mettersi al lavoro”.