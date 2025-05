Consuma pranzo al ristorante ma non ha i soldi per pagare oltre 100 euro di conto: denunciato dalla Polizia

Consuma un pranzo al ristorante e tenta di fuggire: 30enne di origine straniera denunciato dalla Polizia di Stato per insolvenza fraudolenta e per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

E’ accaduto in via Flaminia ad Ancona dove una Volante è intervenuta presso un ristorante a seguito di una segnalazione: un uomo aveva consumato un pasto completo, aveva riferito al cameriere di non aver soldi per pagare il conto di oltre 100 euro. Il proprietario del locale, vista anche l’alterazione dell’uomo, è stato costretto a contattare la Polizia, anche per evitare che fuggisse via improvvisamente.

Il 30enne è risultato avere a carico un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso circa due settimane fa dal Questore di Messina, al quale non aveva ottemperato. Per essersi reso responsabile della condotta di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per l’insolvenza fraudolenta è stato denunciato in stato di libertà dai poliziotti. (ANSA).