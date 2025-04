Caltanissetta. Sinistra Italiana: “Avevamo costruito un progetto chiaro, ma una parte di quel consenso ha scelto altre strade”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato di Sinistra Italiana sull’esito del voto in provincia di Caltanissetta. “Le elezioni di secondo livello per il rinnovo del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si sono concluse con un risultato negativo per il campo progressista. Avevamo costruito un progetto politico chiaro, sostenuto da reti civiche e forze strutturate, ma una parte di quel consenso, alla prova del voto, ha scelto altre strade.

Ne prendiamo atto con senso di responsabilità, consapevoli della necessità di avviare un’analisi puntuale, voto per voto e fascia per fascia, per comprendere gli errori e ripartire con maggiore lucidità e determinazione.

Sinistra Italiana esprime un sentito ringraziamento al candidato alla presidenza del Libero Consorzio, il Sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, per la coerenza e la generosità politica e umana dimostrate in ogni fase di questa complessa e anomala campagna elettorale. Il nostro auspicio è che questa esperienza contribuisca a sciogliere alcuni nodi e a dissipare opacità politiche all’interno della compagine di governo gelese, riconducendola allo spirito originario dell’Agorà gelese.

Nonostante l’esito complessivo, rivendichiamo con orgoglio un risultato significativo: aver contribuito in modo determinante all’elezione del Sindaco di San Cataldo alla carica di consigliere provinciale. Abbiamo scelto, con chiarezza e coerenza, di sostenere la candidatura proposta dal Movimento 5 Stelle all’interno della lista unitaria del centrosinistra, convogliando i nostri – seppur pochi, ma decisivi – voti ponderati in maniera compatta.

Il risultato, con Gioacchino Comparato eletto come primo della lista e secondo assoluto tra tutti gli eletti, conferma che, anche in uno scenario difficile, l’unità delle forze progressiste e il radicamento nei territori possono produrre risultati concreti.

Ribadiamo il nostro impegno a costruire, insieme a tutte le forze disponibili al cambiamento, un’alternativa credibile e forte al governo della destra. Ripartiamo dai territori, dalle esperienze amministrative virtuose e da una visione di giustizia sociale, ambientale e democratica. Continueremo a lavorare, con umiltà ma con determinazione, per rafforzare e ricostruire una proposta di sinistra all’altezza delle sfide che ci attendono”.

Sinistra Italiana – Provinciale di Caltanissetta, Romeo Bonsignore