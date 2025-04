Caltanissetta. L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Bandiere a mezz’asta a Palazzo del Carmine

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Papa FrancescoL’Amministrazione comunale di Caltanissetta si unisce al dolore dell’intera comunità cattolica e dell’umanità tutta per la scomparsa di Papa Francesco, Pontefice dal cuore grande, guida spirituale e riferimento morale che ha saputo parlare al mondo con semplicità, umiltà e coraggio.Nel giorno della sua morte, che coincide con il Lunedì dell’Angelo, nonostante la chiusura degli uffici comunali per festività e l’assenza – al momento – di una proclamazione ufficiale di lutto nazionale, il Comune ha voluto esprimere fin da subito la propria vicinanza e il proprio rispetto, disponendo l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede di Palazzo del Carmine.«La scomparsa di Papa Francesco – dichiara il sindaco Walter Tesauro – ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. È stato un Pontefice del popolo, capace di far sentire ciascuno accolto, ascoltato e abbracciato. Con il suo esempio, ha saputo scuotere le coscienze e restituire centralità agli ultimi, ai dimenticati, ai più fragili. La sua voce resterà un faro per le future generazioni. Caltanissetta si stringe commossa attorno al dolore della Chiesa e del mondo intero.»Il Sindaco e l’Amministrazione comunale invitano i cittadini a un momento di raccoglimento e preghiera, in segno di omaggio verso una figura che ha scritto una pagina indelebile della storia del nostro tempo.