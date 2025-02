San Cataldo. Cresce l’attesa per il concerto del Bossa Club Quartet al Piccolo Teatro “G. Curto”

SAN CATALDO. C’è attesa sabato 1° Marzo al Piccolo Teatro G. Curto di San Cataldo per lo spettacolo proposta dal Bossa Club Quartet. Il gruppo è composto da Felice Golisano al sax, Stefano Indelicato al piano, Giusy Terrana al contrabasso e Filippo Falcone alla batteria.

Il Quartetto Bossa si muove tra standard jazz, bossa nuova e brani pop rivisitati in un viaggio musicale tra la New Orleans del jazz e del blues , il Brasile dei ritmi samba sino ad arrivare a Stevie Wonder e Jaco Pistorius.

L’evento prenderà il via alle 20:30 al Piccolo Teatro G. Curto in Via Pergusa 13, San Cataldo.