Palermo. Mafia, il presidente Schifani: “Grazie a Procura e Carabinieri”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani ha espresso il più sentito “compiacimento” per l’imponente blitz antimafia condotto oggi a Palermo, che ha portato all’esecuzione di 183 provvedimenti restrittivi. “Si tratta – sottolinea Schifani – di un colpo durissimo alle organizzazioni criminali che continuano a minacciare la sicurezza e il futuro della nostra terra. Voglio rivolgere un sincero ringraziamento alla procura di Palermo e all’Arma dei carabinieri per la dedizione e la professionalità dimostrate in questa operazione di altissimo livello. Il loro instancabile lavoro è la testimonianza concreta dello Stato che agisce con fermezza per liberare la Sicilia dal giogo della criminalità organizzata. E’ la conferma, ancora una volta che la lotta alla mafia non conosce tregua e che le istituzioni sono unite e determinate nel contrastare ogni forma di illegalità”.