Murale Falcone-Borsellino vicino ultimo covo di Messina Denaro. A Campobello di Mazara, a pochi passi da vicolo San Vito

Un murale con i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a poche decine di metri dall’ultimo covo di Campobello di Mazara (Trapani) dove il boss latitante Matteo Messina Denaro ha vissuto. A realizzarlo è l’artista castelvetranese Fabio Hira che ha ricevuto l’incarico dalla Fondazione ‘Federico II’. Il murale sta per essere completato sulla parete di una delle palazzine di proprietà dell’Istituto case popolari, in via Vittorio Emanuele II, proprio a pochi passi da vicolo San Vito dove, almeno negli ultimi anni, ha vissuto il boss latitante Matteo Messina Denaro. A essere rappresentati sono i visi dei due giudici uccisi dalla mafia nel 1992 così come sono stati immortalati nella fotografia – poi divenuta storica – scattata dal fotografo palermitano Tony Gentile durante un’iniziativa pubblica a Palermo. (ANSA).