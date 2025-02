Germanà (Lega), primo sì ad aeroporto in provincia Agrigento. Via libera dal Ministero dei Trasporti

“Primo sì del ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini alla realizzazione di un aeroporto in provincia di Agrigento. È senza dubbio un altro segno concreto dell’interesse che da anni la Lega dimostra nei confronti del Meridione e della Sicilia in particolare”. Così il senatore Nino Germanà, segretario della Commissione Trasporti di Palazzo Madama e commissario della Lega in Sicilia, che aggiunge: “Il Libero Consorzio di Agrigento ha fatto finora un ottimo lavoro e sono sicuro che la stretta collaborazione con il Mit porterà i risultati sperati, anche grazie all’impegno del “Comitato civico Aeroporto e infrastrutture di Agrigento”, dotando l’Isola di un’altra importante aerostazione. Un’opera che, collegata al ponte sullo Stretto, contribuirà in maniera determinante alla ripresa economica della Sicilia”. (ANSA).