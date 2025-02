Controllo dei Carabinieri nel Palermitano, due arresti per spaccio di droga

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato due uomini di 46 e 54 anni per spaccio di droga. Il primo è stato bloccato per un controllo. In tasca sono state trovate due dosi di droga. In casa altri 120 grammi di marijuana. Il secondo arresto durante un controllo dell’uomo di 54 anni che si trova ai domiciliari. I militari hanno trovato 80 grammi di marijuana, confezionata in dosi da circa un grammo, pronta per essere immessa nel mercato della droga. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo.