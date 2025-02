Con auto in fondo a un dirupo, trovato morto 53enne scomparso a Messina

E’ stato ritrovato morto l’uomo scomparso da due giorni a Messina. Il corpo senza vita del 53enne è stato rintracciato in contrada Musolino. Le ricerche erano scattate dopo le denunce dei familiari che da sabato non avevano più sue notizie. La sua auto è stata rintracciata in fondo a un dirupo da una squadra del Corpo forestale impegnata nelle ricerche. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco sia dalla sede centrale che da Milazzo, oltre al nucleo Saf e a un elicottero. Il corpo dell’uomo, una volta recuperato, sarà condotto al Policlinico di Messina. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia.