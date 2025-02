Colto da un malore mentre è solo in casa, Carabinieri salvano 67enne nell’Agrigentino

Un 67enne, colto da un malore mentre si trovava da solo a casa, è stato tratto in salvo dai carabinieri a Cammarata, nell’Agrigentino. A dare l’allarme è stato il figlio dell’uomo, che, non riuscendo a mettersi in contatto con il padre, ha raggiunto l’abitazione in via Cesare Battisti. Impossibile, però, entrare perché la porta d’ingresso era chiusa dall’interno. Resosi conto della situazione, ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che si sono precipitati sul posto insieme ai sanitari del 118. Non potendo attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, i militari hanno forzato l’ingresso per permettere ai soccorritori di prestare le prime cure all’uomo, che giaceva sul letto in stato di semi-coscienza. Il 67enne è stato immediatamente trasferito in ospedale ad Agrigento per un sospetto ictus, si trova attualmente in osservazione, ma non è in pericolo di vita.