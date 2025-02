Caltanissetta. “Sport e Salute”, riunione operativa con le società sportive cittadine per l’ideazione di progetti di inclusione sociale

L’Assessorato allo Sport, l’IPM e l’USSM di Caltanissetta hanno promosso un incontro con tutte le ASD e SSD nissene per divulgare un bando nazionale di promozione sportiva e instaurare un dialogo reciproco

Il Comune di Caltanissetta apre le porte a tutte le realtà sportive della città per un momento di confronto reciproco finalizzato all’instaurazione di un dialogo strutturato e alla divulgazione dell’ultimo bando di “Sport e Salute”, che offre la possibilità a tutte le associazioni di categoria di ottenere un finanziamento per progetti sociali e utili a favorire uno stile di vita sano.

L’incontro è stato promosso dall’IPM (Istituto Penale per i Minorenni) e dall’USSM (Ufficio di Servizi Sociali per i Minorenni) di Caltanissetta e ha trovato immediatamente l’apertura dell’assessore allo Sport Toti Petrantoni e del presidente della Consulta comunale “Sport e tempo libero” Giovanni Niccoli, che lunedì 24 febbraio hanno ospitato gli Organismi sportivi di Caltanissetta presso la Biblioteca di Giunta del Palazzo Municipale.

Il bando prevede tre macroaree, poiché i progetti che saranno presentati devono necessariamente perseguire una delle seguenti finalità: “Promozione di sani e corretti stili di vita”, “Invecchiamento attivo”, “Supporto alle nuove generazioni”.

Nello specifico, l’IPM e l’USSM hanno proposto di sviluppare l’ultimo punto, manifestando piena disponibilità per una sinergia che permetta ai propri ragazzi di svolgere attività sportiva e di sentirsi coinvolti all’interno delle tante realtà del territorio che propongono con successo molteplici discipline.

Lo sport in questo senso, infatti, deve essere inteso non solo come esercizio agonistico o ludico, ma soprattutto come mezzo in grado di rispondere ai bisogni della popolazione grazie alla sua ampia potenzialità inclusiva e alla capacità correlata di contrastare il disagio psicologico individuale e di favorire la coesione sociale.

Come sottolineato anche dall’assessore alle Politiche Sociali Ermanno Pasqualino, presente all’incontro, l’intento è infatti quello di creare una rete fra le associazioni, non solo sportive, per mettere a disposizioni delle stesse tutti gli strumenti necessari per incoraggiare l’inclusione sociale e un corretto stile di vita.

“Un momento di conoscenza reciproca, fra le associazioni sportive che operano con grande impegno nella nostra città e le realtà della giustizia minorile, che ha prodotto diversi spunti di riflessione – ha commentato l’assessore Petrantoni.

Credo sia necessario dialogare in modo strutturato per canalizzare le forze verso un’unica direzione, che in questo caso è quella del benessere e della qualità della vita dei più giovani.

Ringrazio l’IPM e l’USSM di Caltanissetta per averci illustrato dettagliatamente il bando di Sport e Salute, in scadenza il 6 marzo, che offre l’opportunità di ricevere un importante finanziamento che può essere destinato anche al sostegno di tanti ragazzi del nostro territorio”.

Erano presenti alla riunione operativa Vincenzo Indorato, referente locale per la Giustizia Riparativa, Stefania Calderone e Maria Chiara Lionti, funzionarie delle professionalità pedagogica del Ministero di Giustizia, Andrea d’Amico, progettista dell’IPM di Caltanissetta e le seguenti associazioni sportive: Nissa FC, ASD Inside Volley, ASD Cold Arrow Archery Club, Panathlon club Caltanissetta, MC Fuorigiri, Kalat SSD, ASD New Planet Academy, New Team Caltanissetta, ASD CL Miners, ASD Invicta Basket, ASD CUSN Caltanissetta, Mindfulness.

