Caltanissetta. Immobile via Cappuccini, revocata l’ordinanza di sgombero

La Direzione II del Comune di Caltanissetta ha provveduto a rimuovere i detriti dell’implosione avvenuta lo scorso 17 gennaio in via Cappuccini, che collega via Niscemi a viale Regina Margherita, dove si è verificato il crollo di un edificio di quattro piani che fortunatamente non ha coinvolto direttamente nessun cittadino. In seguito alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’area, il Dirigente Giuseppe Tomasella ha disposto la revoca dell’ordinanza di sgombero dell’immobile di via Cappuccini 3, pertanto la famiglia evacuata è già tornata presso la propria abitazione.

Ordinanza n.37 del 31.01.2025