Caltanissetta. Il gruppo “Futura – Costruiamo insieme la Città” aderisce e sostiene il progetto “Punti Viola di DonneXStrada”

CALTANISSETTA. In occasione dell’approssimarsi della data Internazionale della donna (8 marzo), il gruppo politico Futura – Costruiamo insieme la città prende posizione contro la violenza di genere a 360 gradi, anche per ciò che concerne gli episodi di discriminazione e violenza perpetrati a Caltanissetta.

Per tale motivo il lavoro di Futura è proiettato anche nell’ottica di una sensibilizzazione per questo delicatissimo tema, promuovendo altresì la formazione, sin dalla tenera età, per attivare il singolo cittadino nel contrastare la violenza partendo proprio dal territorio e dalla costruzione di una rete che possa sostenere le vittime.

Allo scopo Futura aderisce e sostiene il progetto “Punti Viola di DonneXStrada”, che ha come fine la creazione di luoghi sicuri per le persone, laddove per luoghi sicuri si intende qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico, sensibilizzato e formato contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada delle persone.

DonneXstrada è una no profit che si pone l’obiettivo di:

1. creare un sistema di maggiore sicurezza attivando una rete di cittadini e di altri soggetti sul territorio che possano intervenire a difesa di donne che corrono rischi di violenza per le strade

2. Educare e sensibilizzare la società, i professionisti, e le persone riguardo la violenza e la discriminazione di genere affinché giochino un ruolo attivo nella difesa delle donne e si crei un ambiente favorevole a garantirne la sicurezza.

3. Promuovere politiche e programmi pubblici che possano garantire maggiore sicurezza per le donne interloquendo con le istituzioni.

4. Ascoltare le persone colpite da fenomeni di violenza e discriminazione e fornire loro assistenza psicologica.

In tal senso Futura si propone quale promotrice per l’istituzione di “punti viola” anche a Caltanissetta, come nella mission dell’associazione DonneXStrada, per garantire un livello di supporto alle vittime di violenza di genere, ad al tal fine il consigliere comunale Armando Turturici presenterà una mozione in Consiglio Comunale chiedendo all’amministrazione in carica di attivarsi per mettere in atto tutte le iniziative volte a istituire i punti viola, sensibilizzare gli operatori pubblici e privati sull’importanza di questi presidi e a mettere in atto una campagna di informazione per la cittadinanza.

Il Movimento lancia altresì un appello alle associazioni, sindacati, ed in genere alle organizzazioni sociali per condividere insieme questa iniziativa di grande utilità sociale.