Caltanissetta. Aps “Noi per la Salute” in sinergia con Sips Regione Sicilia, il 26 febbraio convegno “Riflettere sui contesti della Promozione della Salute”

La SIPS-Regione Sicilia e l’Ass. di Promozione Sociale “Noi per la Salute” organizzano un convegno sul tema “Riflettere sui contesti della Promozione della Salute”, un’occasione per discutere della centralità dei contesti scolastici, sanitari e sociali per migliorare la salute, il benessere e la qualità della vita.

La Società Italiana per la Promozione della Salute (SIPS) – Delegazione della Regione Sicilia e l’Associazione di Promozione Sociale “Noi per la Salute – Tina Anselmi” di Caltanissetta hanno organizzato un convegno sul tema “Riflettere sui contesti della Promozione della Salute” con il quale si intende proporre ad un pubblico non solo di addetti ai lavori l’esigenza di investire sui contesti che a vario titolo riguardano la promozione della salute e del benessere, come la scuola o i servizi sanitari. La SIPS regionale e l’APS “Noi per la Salute” con questo evento porranno in evidenza la necessità di ripensare le competenze tradizionali dei professionisti della salute, spesso ancora basate su presupposti ormai obsoleti e bisognose di una riflessione critica. Solo attraverso un aggiornamento delle conoscenze e delle pratiche operative sarà possibile elaborare strategie di promozione della salute nel mondo della scuola e dei servizi sanitari più efficaci e adeguate alla complessità multifattoriale del benessere nei diversi contesti. La promozione della salute, definita dall’OMS come “un processo sociale e politico globale”, non può essere limitata ad interventi spot o a programmi che mirano semplicemente a suggerire modifiche dei comportamenti e degli stili di vita individuali; è necessario che gli interventi tengano conto dei contesti e siano finalizzati a creare condizioni e opportunità per le persone nella scuola, nei servizi sanitari, in ogni ambiente di vita e di lavoro, nelle organizzazioni e nelle comunità. Infatti, le strategie più avanzate per la promozione della salute non sono indirizzate a cambiare comportamenti e stili di vita individuali, ma riguardano soprattutto gli ambienti e la creazione di condizioni favorevoli nei contesti. Sono questi contesti ad influenzare in modo significativo le scelte salutari, più degli atteggiamenti individuali. Inoltre, molti fattori determinanti della salute si collocano al di fuori dell’ambito di intervento diretto dei sistemi sanitari e chiamano altri soggetti (come le associazioni) a svolgere un ruolo o a condividere la responsabilità di introdure innovazioni e miglioramenti che rispondano ai bisogni delle comunità. Dopo i saluti iniziali di Giuseppe Pastorello, Presidente dell’APS, e di Maurizio Nicosia, Presidente dell’ANFASS, ente ospitante dell’evento, prenderà la parola Michele Rizzo, medico e Vicepresidente dell’APS “Noi per la salute”.

Il suo intervento si concentrerà sull’importanza della consapevolezza di sé come elemento chiave per adottare comportamenti preventivi, fondamentali per la salute e il benessere a lungo termine. Essere consapevoli del proprio corpo, delle emozioni e delle abitudini quotidiane consente infatti di mettere in atto strategie efficaci per prevenire le malattie e migliorare la qualità della vita. Il tema della creazione di condizioni favorevoli alla salute e al benessere nei diversi contesti sarà approfondito, anche sotto il profilo operativo, da Giuseppe Lombardo, psicologo e Presidente della Delegazione Regionale della Società Italiana per la Promozione della Salute. A seguire, Marinella Faletra, psicologa, illustrerà i primi risultati di un progetto in corso presso il reparto di oncologia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, evidenziando l’importanza della promozione del benessere in ambito ospedaliero e tra gli operatori impegnati nella cura delle malattie croniche. Valeria Mistero, Educatore Professionale, presenterà i dati preliminari di una ricerca recentemente avviata sull’antibiotico-resistenza, un tema che rappresenta già oggi un’emergenza sanitaria non solo a livello nazionale; lo farà nel contesto della relazione medico-paziente, un aspetto cruciale per la promozione della salute. Per quanto riguarda il contesto scolastico, Maria Luisa Sposito, Educatore Professionale, presenterà i risultati di una ricerca condotta con studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado, focalizzandosi sul benessere scolastico e, in particolare, sulla percezione della giustizia in classe. Infine, sempre nell’ambito scolastico, Andrea Giugno, Educatore Professionale, offrirà alcune riflessioni sulle opportunità fornite dal programma delle Scuole Promotrici di Salute, un’iniziativa di grande rilevanza per la nostra regione e un impegno prioritario per la SIPS nella provincia di Caltanissetta. I lavori si terranno a San Cataldo, Villaggio dei Semplici, via S.M. Mazzarello 1 a partire dalle 17:00, il 26 febbraio. Moderatore Enzo Cusimano, socio dell’ APS “Noi per la Salute” e nel passato Dirigente Scolastico; concluderà l’incontro Michele Rizzo. La SIPS è una società scientifica che dal 2012 nel nostro paese è impegnata nel sostenere la promozione della salute in ogni contesto, secondo le migliori pratiche e le prove di efficacia disponibili. L’APS “Noi per la salute – Tina Anselmi” svolge un’intensa attività a favore dell’affermazione del diritto alla salute e a garanzia del funzionamento del servizio sanitario nazionale; tramite i suoi “sportelli”, affidati a volontari, è impegnata in attività di consulenza ai cittadini sull’accesso alle prestazioni sanitarie e sull’annosa problematica delle liste d’attesa. Ha promosso numerosi incontri su temi di grande rilevanza per la funzionalità e la sostenibilità del sistema sanitario.