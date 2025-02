Caltanissetta. All’Unione Muratori Michele Spena eletto portabandiera; Giuseppe Sanalitro sarà l’alabardiere

CALTANISSETTA. Si è riunita presso la sede sociale in vicolo Neviera l’assemblea dell’associazione Nazionale Muratori per eleggere le proprie cariche di categoria. Portabandiera e Alabardiere per la processione della Real Maestranza 2025 in programma il prossimo 15 aprile.

La seduta è stata presieduta dal presidente dell’associazione Unione Muratori Giuseppe Truscelli e dal vice presidente Angelo Russello alla presenza di 150 soci, per la quale hanno designato all’unanimità la carica di porta bandiera al maestro Michele Spena di 69 anni.

Michele Spena, sposato con Nunziata Abbozzi, è stato titolare da oltre 20 anni di un’impresa. Adesso è in pensione e sta dedicando il proprio tempo alla famiglia e all’amore per le tradizioni. La carica di alabardiere, invece, è stata affidata a Giuseppe Sanalitro di 39 anni. Nisseno ma residente a Pagani in provincia di Salerno dove svolge la sua attività di muratore. Giuseppe, per altro, appassionato della sua Città e della Settimana Santa, ha anche raccontato con alcuni suoi scatti la Settimana Santa a Caltanissetta valorizzandone la bellezza che offre ogni anno.