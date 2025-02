Alleanza Verdi Sinistra propone ad AVS, PD e M5S di dare vita ad un tavolo programmatico sulle elezioni per le ex Province

Riceviamo e pubblichiamo nota di Europa Verde e Sinistra Italiana a proposito di una riflessione sulle prossime elezioni di secondo livello per le ex province.

“Alleanza Verdi Sinistra ritiene che lo svolgimento delle elezioni provinciali di secondo livello per le ex province, imponga una profonda riflessione su temi sia di carattere istituzionale, sia di natura politica.

L’elezione di secondo livello introduce un sistema di rappresentanza istituzionale inadeguato e mortificante delle reali esigenze del territorio, peraltro facendo leva sul principio errato che occorra “risparmiare” sulla democrazia, considerando un costo, se non un lusso, gli strumenti democratici.

Si accentua la distanza tra cittadini ed organi politici, si riduce drasticamente la possibilità di rappresentanza di ciascuna comunità locale, penalizzando i comuni più piccoli e rischiando di ridurre il rispetto del pluralismo. Riteniamo dunque urgente che le forze politiche di opposizione,

AVS, PD e Movimento Cinque Stelle, diano vita ad un tavolo programmatico che affronti questa

tornata elettorale non solo come un passaggio interno alle istituzioni e con un orizzonte esclusivamente tecnico/amministrativo, ma come un’occasione di riflessione e proposta politica rispetto alle politiche del centro destra siciliano, che relega la nostra regione ad un ruolo di vassallaggio del governo nazionale ed è del tutto immobile sulle grandi crisi strategiche che investono la Sicilia (siccità, mancanza di lavoro, emigrazione giovanile, inefficienza della sanità) e disamministra le nostre principali città, cronicamente prive dei servizi più elementari per i cittadini.

Un progetto che si muova dentro i confini del campo progressista e che non può essere inquinato dal coinvolgimento di profughi del centrodestra o da forze civiche che accolgono anche esponenti delle destre, poiché è ben chiaro che per noi Mpa, Nuova DC e forze analoghe sono avversari e non potenziali alleati. In tal senso ci auguriamo che il confronto politico tra AVS, PD e Movimento Cinque Stelle prenda vita il prima possibile, per elaborare una proposta politica che veda schierati i nostri amministratori locali all’insegna di un progetto ampio e di una visione omogenea del presente e del futuro della Sicilia”.

Mauro Mangano – Portavoce Regionale Europa Verde e Pierpaolo Montalto Segretario Regionale Sinistra Italiana