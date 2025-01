Inter-Empoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il pari arrivato nel recupero di campionato contro il Bologna, oggi domenica 19 gennaio l’Inter ospita l’Empoli a San Siro per tenere a portata di mano il Napoli capolista. Partita da non sbagliare per la squadra di Inzaghi, ma anche per i toscani, quattordicesimi a 20 punti e reduci dal ko nell’ultimo turno contro il Lecce. Inzaghi sorride per il recupero di Mkhitaryan, che a San Siro tornerà in campo dal 1’, mentre ci sarà ancora Asllani al posto dell’infortunato Calhanoglu. D’Aversa conferma Esposito e Colombo in attacco, mentre dietro è ballottaggio tra Cacace e Viti. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera (calcio d’inizio alle 20:45).

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.

Inter-Empoli sarà trasmessa da Dazn, ma per gli abbonati Sky con “Zona Dazn” sarà visibile anche sul canale 214 di Sky (Dazn 1). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)