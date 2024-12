Villalba, scomparso il Bambinello del presepe allestito in piazza.Il parroco auspica il suo ritorno

VILLALBA – Succede anche questo quando solitamente la notte accarezza il sonno delle persone bisognevoli del riposo notturno, Per qualcuno, invece, la notte si rivela favorevole per sottrarre il Bambinello facente parte del presepe allestito nella pubblica piazza di Villalba, suscitando l’amarezza del parroco per il gesto compiuto. “Buongiorno a tutta la cara comunità di Villalba, ha scritto sul social. Vi informo che questa notte è scomparso il Bambinello adagiato sulla greppia del nostro presepio allestito in piazza. L’episodio sta destando lo sdegno di molti poiché giustamente urta la sensibilità di chi ha fede ma anche di chi, pur non credendo, vede il quel segno una certa importanza.

Sto penando a tre cause riguardanti questo gesto. Magari qualcuno, ricorrendo la festa della Santa Famiglia di Nazareth e trovandosi sprovvisto di un bambinello ha pensato di portarlo a casa propria. Qualcun altro invece, mosso da un senso di “divertimento” ha pensato di scoprirsi “simpatico” nel depredare il presepio del personaggio più importante. Qualcun altro ancora ha pensato, nella foga del delirio notturno, di sortire un atto vandalico.

In tutti e tre i casi sappiate che io, parroco, non vi giudicherò mai, anzi sarò pronto a riaccogliere il bambinello e a riporlo nella sua mangiatoia in tutta segretezza e a parlare con voi con l’amorevolezza di un padre, riconoscendo come il dialogo sia la forma più sana per una matura dinamica educativa. Un abbraccio nell’attesa che il gesto compiuto possa risolversi in maniera pacifica e serena. Nell’attesa la culla rimarrà vuota aspettando…”