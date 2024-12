Ucraina, Trump-Zelensky-Macron: vertice a Parigi

(Adnkronos) – Incontro a Parigi tra tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Emmanuel Macron. La cerimonia per la riapertura di Notre Dame, oggi 7 dicembre 2024, diventa l'occasione per un incontro sulla guerra tra Ucraina e Russia. il presidente ucraino Zelensky, arrivato da Kiev, raggiunge l'Eliseo mentre il presidente francese e il neo presidente eletto degli Stati Uniti concludono il loro colloquio a due. L'incontro dura circa 35 minuti, poi i leader scendono nel cortile dell'Eliseo per altre foto di rito prima dello scambio dei saluti davanti alle telecamere. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)