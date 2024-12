Stabilizzati i contrattisti a Mussomeli: La soddisfazione dei coordinatori Funzioni locali di Caltanissetta

MUSSOMELI – Hanno firmato i contratti a tempo indeterminato i 22 contrattisti al Comune di Mussomeli. Presenti alla cerimonia i coordinatori provinciali Funzioni locali di Caltanissetta Gianfranco Di Maria e Nino Pistone, che in questi anni hanno seguito e sostenuto l’iter che è adesso giunto alla migliore conclusione possibile. Il sindacato esprime apprezzamento per il risultato raggiunto dall’amministrazione Catania grazie anche al Consiglio comunale. Queste famiglie avranno la giusta serenità lavorativa dopo anni di precariato. “Si tratta – commentano dalla Cisl Fp – di una garanzia non solo occupazionale, ma anche in termini di servizi che sarà possibile offrire alla comunità”.