Pupi Avati all’accensione delle luminarie natalizie di Via Margutta

(Adnkronos) – Si accende la magia del Natale con l'accensione delle luminarie in Via Margutta, un'esclusiva cascata dorata di cinquanta nomi di artisti, poeti, scrittori e musicisti e personalità del cinema, ai quali è dedicata l'artistica installazione dal titolo "The Stars of Via Margutta", personalità storiche che in Via Margutta hanno vissuto e operato nel corso nei vari secoli. Ospite d'onore della cerimonia di accensione delle luminarie di Via Margutta il Maestro del Cinema Italiano Pupi Avati, a cui è intitolata una delle luminarie posta al centro della mitica via. L'esclusiva cerimonia di accensione delle luci si è svolta stasera 6 dicembre alle ore 18.30. L'iniziativa è ideata e promossa dal Consiglio direttivo dell'Associazione Internazionale di Via Margutta, composto dalla Presidente Grazia Marino, da Tina Vannini, Pierluigi Mancuso, Hayley Nielsen, Karim Othmani, Stefano Leonardi e Laura Pepe. Picasso, Guttuso, De Chirico, D'Annunzio, Moravia, Sartre, Puccini, Mascagni, Wagner, Fellini, Magnani, H. Hepburn e G. Peck e tante altre bellissime anime che hanno popolato questa strada unica e ineguagliabile, rivivono nelle scritte di tre metri realizzate con tubi al neon color oro, collocate per tutta la lunghezza di Via Margutta, impreziosite e decorate da luminose stelle natalizie. Grande festa in Via Margutta con i canti natalizi del Coro Pop Gospel "Le note Vocali" diretto da Valeria Fiore. Anche quest'anno Banca del Fucino sostiene le luminarie di Via Margutta. Per questo Natale l'Associazione Internazionale di Via Margutta, per un momento di sincera condivisione e altruismo, promuoverà l'organizzazione no-profit indipendente Still I Rise, fondata nel 2018 da Nicolò Govoni. Un'Associazione che offre istruzione gratuita di eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili nel mondo. La sua missione è porre fine alla crisi scolastica globale, aprendo scuole per emancipare i più vulnerabili.