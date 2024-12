Mussomeli, ordinanza in arrivo interventi in via Palermo e chiusura temporanea

MUSSOMELI – E’ prevista per i i prossimi giorni una apposita ordinanza sindacale finalizzata alla chiusura temporanea del secondo tratto di via Palermo. La chiusura preventivata in due giornate, sarà necessaria per consentire l’intervento di sostituzione della serpentina alla base dei dissuasori (danneggiata a causa di un incidente Automobilistico). Contestualmente si procederà alla sistemazione e stuccatura del basolato carrabile presente nello stesso tratto.