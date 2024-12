Che tempo che fa, ospiti di oggi: Sting, Siani e Pieraccioni

(Adnkronos) – Sting, Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni saranno tra gli ospiti del nuovo appuntamento di 'Che Tempo che fa', in onda oggi domenica 8 dicembre dalle 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+. Il conduttore Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura, darà, dunque, il benvenuto alla leggenda del pop-rock Sting, che in oltre 50 anni di straordinaria carriera, prima come frontman dei Police e poi da solista, ha venduto complessivamente 100 milioni di album in tutto il mondo e ottenuto 17 Grammy Awards, un Golden Globe, 4 Brit Awards e 4 nomination agli Oscar. Il cantautore, compositore e attivista britannico sarà protagonista di uno speciale duetto live con Giordana Angi in 'Il nostro amore', riadattamento in italiano realizzato dalla cantautrice e polistrumentista italo-francese del brano di Sting 'For Her Love'. Ospiti della puntata anche Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, per la prima volta insieme nella commedia 'Io e te dobbiamo parlare', diretta dallo stesso Siani e al cinema dal 19 dicembre. L'attrice Luisa Ranieri parlerà del suo ultimo film 'Diamanti', di Ferzan Ozpetek, nelle sale dal 19 dicembre, mentre i celebri chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli della nuova stagione di 'MasterChef Italia' che torna dal 12 dicembre. E ancora: Domenico Corrado, direttore dell’Uosd Centro Genetico delle Cardiomiopatie Aritmiche e Cardiologia dello Sport dell’Azienda Ospedale – Università di Padova; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Antonio Scurati; Maurizio Molinari, in libreria con 'La nuova guerra contro le democrazie. Così le autocrazie vogliono stravolgere l’ordine internazionale'; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Don Davide Banzato, autore del nuovo libro 'Un pezzo di Cielo solo per te'. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Rossella Brescia, che nel 2024 festeggia 30 anni di carriera; Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e Brenda Lodigiani, impegnati col 'GialappaShow', lei nel cast anche di 'Io e te dobbiamo parlare'; BigMama; Cristiano Malgioglio, live col nuovo brano 'Rosa tormento'; Giucas Casella. Torna al Tavolo anche Antonino Cannavacciuolo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)