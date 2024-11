The Voice Kids batte Il Patriarca nella sfida degli ascolti tv

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la seconda puntata di 'The Voice Kids 3' che ha ottenuto 3.394.000 telespettatori e uno share del 21,3%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la serie 'Il Patriarca 2', vista da 2.125.000 telespettatori (share del 12,9%). Terzo posto per Retequattro con 'Quarto grado' che ha totalizzato 1.182.000 telespettatori e uno share dell'8,25%. Fuori dal podio, sul Nove il programma 'Fratelli di Crozza' è stato visto da 991.000 telespettatori pari a uno share del 5,41% mentre su La7 'Propaganda Live' ha realizzato 902.000 telespettatori e uno share del 6,5%. Su Italia1 il film 'Una notte al museo 2' ha interessato invece 857.000 telespettatori registrando uno share del 5,2% mentre il film 'Mia', trasmesso da Rai2, ha raggiunto 669.000 telespettatori (share del 3,7%). Su Rai3 'FarWest' ha intercettato 578.000 telespettatori (share del 3,5%) mentre su Tv8 il film 'Casino Royale' ha conquistato 314.000 telespettatori e uno share del 2%. Nell'access prime time, sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque Minuti' ha registrato 4.464.000 e il 22,8% di share mentre 'Affari Tuoi' è stato seguito da 5.183.000 telespettatori pari al 25,7%. Su Canale 5 'Striscia la notizia' su Canale 5 si è fermata a 2.776.000 telespettatori e a uno share del 13,74%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)