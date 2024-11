Papa, viaggio apostolico in Corsica: sarà ad Ajaccio il 15 dicembre

(Adnkronos) – Viaggio del Papa di una giornata in Corsica. Ad annunciarlo è il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Il Papa "accogliendo l'invito delle Autorità civili ed ecclesiastiche del Paese, compirà un Viaggio Apostolico ad Ajaccio il 15 dicembre prossimo, in occasione della conclusione del Congresso 'La religiosité populaire en Méditerranée", fa sapere il portavoce del Vaticano. Il motto del Viaggio Apostolico del Papa in Corsica è "Jésus passa en faisant le bien" (Ac 10,38), espressione degli Atti degli Apostoli che, applicata all'evento, ricorda che il Papa visita la Chiesa in Corsica come il Pastore che passa in mezzo al suo popolo. Nella parte inferiore del logo è posta, con lo stesso colore blu dell'Isola stilizzata, la sagoma della Madonna, Regina della Corsica. "Non un'occasione di folklore ma di evangelizzazione. In mezzo a tante guerre, anche nel Mediterraneo, possiamo trasmettere una vita fraterna attraverso le tradizioni". Il vescovo di Ajaccio, card. Francois Bustillo, presenta in questi termini il viaggio apostolico di un giorno di Papa Francesco. "Un bel regalo di Natale", dice il porporato ai media vaticani. Occasione del viaggio del Papa, che era stato invitato da Emmanuel Macron a Parigi per l'inaugurazione della cattedrale di Notre Dame e dove invece non andrà, la conclusione del congresso sulla religiosità popolare nel Mediterraneo. Bergoglio partirà da Fiumicino alle 7.45, interverrà alla sessione conclusiva del congresso poi pregherà l'Angelus con i vescovi e i sacerdoti corsi. Alle 17.30 l'incontro con il presidente della Repubblica in aeroporto. Intorno alle 19 sarà di nuovo a Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)