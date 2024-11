Mobilità, G. Gualtieri (Asstra): “Sfida innovazione è fondamentale, deve essere governata”

(Adnkronos) – Oggi, presso la sala plenaria del Cnel a Roma, Giuseppina Gualtieri, Vicepresidente di Asstra, ha partecipato alla presentazione del 21° Rapporto sulla Mobilità degli Italiani, organizzata da Isfort. Durante il suo intervento, ha analizzato la situazione attuale del trasporto pubblico locale (Tpl) in Italia, evidenziando sia le sfide che le opportunità. Gualtieri ha dichiarato che il rapporto "mette in luce una fisiologica ripresa delle domande di Tpl negli anni successivi al Covid", ma ha avvertito che "a livello medio nazionale sconta ancora una riduzione del 3% rispetto al 2019 ". Ha sottolineato le "marcate differenze sia a livello nord-sud sia per modalità di trasporto", evidenziando come la quota di spostamenti soddisfatti dall’auto privata sia "ancora troppo alta" e quella del trasporto pubblico "insufficiente" rispetto all'obiettivo del Pnrr di un incremento della quota modale pari al 10%. Per aumentare la competitività del Tpl, Gualtieri ha affermato che "le aziende hanno un ruolo strategico in ragione della loro capacità di mettere a terra gli investimenti". Tuttavia, ha sottolineato la necessità di "condizioni abilitanti" come l’adeguamento alle dinamiche inflattive del fondo nazionale Trasporti e delle tariffe, oltre a un’iniezione aggiuntiva di risorse per gestire la trasformazione energetica del settore. Infine, Gualtieri ha richiamato l'attenzione sull'importanza di valorizzare strumenti di governo come i Pums e i contratti di servizio, che devono avere un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e integrare i nuovi paradigmi di mobilità. La Vicepresidente ha concluso sottolineando che la sfida dell’innovazione è fondamentale e deve essere governata per non subire passivamente i cambiamenti in atto nel settore della mobilità. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)