Milan-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match a San Siro. Per la 13esima giornata di Serie A, il Milan ospita la Juventus per una sfida di alta classifica che può dire tanto sulle reali ambizioni delle due squadre. I rossoneri, che hanno una partita da recuperare contro il Bologna, sono attardati in classifica a quota 18 punti, a -6 dai bianconeri di Thiago Motta. Il match tra Milan e Juventus è in programma oggi, sabato 23 novembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, e quindi visibile sia sulla piattaforma streaming che tramite smart tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)