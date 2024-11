Manovra, oggi vertice a Palazzo Chigi: ecco i ‘paletti’ di Forza Italia

(Adnkronos) – Taglio Irpef per tutelare il ceto medio e stop alla web tax che così com'è colpirà pmi e giornali on line e non i cosiddetti giganti della rete. Queste le priorità, i 'paletti', che Forza Italia pone sulla manovra in attesa del vertice tra i leader di centrodestra, ancora non convocato ufficialmente ma atteso per oggi alle 18 a Palazzo Chigi, secondo alcune fonti parlamentari di maggiorana. Un vertice dedicato per lo più alla manovra che arriva in Parlamento tra le varie richieste dei partiti, nonostante i continui appelli di Giancarlo Giorgetti alla sintesi (allo stato, sono quasi 220 gli emendamenti 'segnalati'). Il partito di Antonio Tajani è convinto che la legge di bilancio vada migliorata in Parlamento a cominciare proprio dalla la riduzione dell'Irpef per i redditi fino a 50/60mila euro. Il deputato e responsabile economico del partito, Maurizio Casasco, fa il punto della situazione con l'Adnkronos sul lavoro fin qui compiuto da Fi sulla manovra: ''Sarà il segretario nazionale Tajani a definire la strategia e le nostre priorità. Certamente Forza Italia ha una grande attenzione al ceto medio che è stato dimenticato nel passato troppe volte. E per questo puntiamo all'abbattimento dell'aliquota dell'Irpef fino a 60 mila euro dal 35 al 33% nel rispetto delle risorse disponibili, considerato il concordato preventivo ed eventualmente il ravvedimento operoso di marzo''. Riguardo alla web tax, Fi chiede l'esenzione per la Rai, ma anche per tv radio e testate giornalistiche online. In particolare: la tassazione digitale va mantenuta solo per i cosidetti giganti del web. Quanto al decreto fiscale bloccato al Senato da un emendamento della Lega che chiede di confermare la riduzione di 20 euro del canone annuo Rai mantenendolo a 70 euro annuo, il partito azzurro ribadisce tutte le sue perplessità, spiegando che quel emendamento graverebbe sulle casse dello Stato per 430 milioni di euro. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)