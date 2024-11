Hezbollah attacca obiettivi militari a Tel Aviv, raid Israele in Libano

(Adnkronos) – Hezbollah ha annunciato di aver lanciato attacchi con droni e missili contro obiettivi militari a Tel Aviv e nel sud di Israele. Parlando di una "operazione complessa", il movimento sciita filo-iraniano ha affermato di aver lanciato una "salva di missili e uno sciame di droni esplosivi" verso un obiettivo militare a Tel Aviv. In una dichiarazione separata, ha aggiunto di aver lanciato "droni esplosivi" verso una base navale vicino Ashdod, nel sud dello Stato ebraico. Un soldato libanese è stato ucciso e altri 18 feriti, alcuni in modo grave, in un raid che Israele ha condotto sul Libano meridionale. Lo ha riferito in una nota l'esercito del Paese dei cedri, precisando che l'attacco israeliano ha preso di mira "un centro dell'esercito libanese ad Amriyeh". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)