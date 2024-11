Finale Coppa Davis, Sinner-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è pronto. Oggi il tennista azzurro sfiderà Tallon Griekspoor, numero 40 del mondo, nel secondo singolare di Italia-Olanda, la finale di Coppa Davis (in diretta tv e streaming), la seconda consecutiva per gli azzurri. I ragazzi di Volandri vogliono centrare uno storico bis dopo il trionfo dello scorso anno e anche un montepremi da sogno. A Malaga, gli azzurri sono arrivati all'ultimo atto del torneo dopo aver battuto in rimonta l'Argentina, con il decisivo doppio formato da Sinner e Berrettini, e l'Australia, dominata invece con un secco 2-0. La sfida tra Sinner e Griekspoor andrà in scena subito dopo la conclusione del primo singolare di giornata, in programma a partire dalle 16. I due si sono affrontati anche nei quarti di finale della scorsa edizione di Coppa Davis, con Sinner che si impose in due set con il punteggio di 7-6, 6-1. In tutto sono cinque i precedenti tra i due, tutti vinti dall'altoatesino. Sinner-Griekspoor, come tutta la finale di Coppa Davis, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 in chiaro e su Sky Sport Uno per abbonati. In streaming su Raiplay, Sky Go e NOW.