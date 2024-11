Ferragni, weekend romano con Giovanni Tronchetti Provera

(Adnkronos) –

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera allo scoperto. La nuova coppia questa volta è stata avvistata, sorridente e mano nella mano, nei vicoli di Roma. Come riportato da Il Messaggero, i due sono stati prima avvistati in un lussuoso hotel vicino via del Babuino, dove Ferragni ha concesso anche diversi selfie ad alcuni fan. Poi la coppia si è spostata in un ristorante del centro, dove si è intrattenuta con un gruppo di ben otto persone. Dopo cena i due si sono concessi una passeggiata tra i luoghi iconici di Roma, come il Pantheon, immortalato nelle storie di Ferragni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)