Buckingham Palace ‘chiude’ per lavori, alcune stanze saranno restaurate

(Adnkronos) – Buckingham Palace sarà teatro di grandi sconvolgimenti nei prossimi mesi, per il fatto che la ristrutturazione da 369 milioni di sterline (quasi 450 milioni di euro) richiederà la chiusura di alcune delle sale più grandi. La visita di Stato dell'Emiro del Qatar, il mese prossimo, sarà l'ultima nella residenza reale. Le sale più grandi del palazzo, infatti, saranno sottoposte a chiusure graduali per lavori di ristrutturazione, a partire dal Salone Bianco, dalla Sala della Musica, dal Salone Blu e dalla Sala da Pranzo di Stato. Il re e la regina terranno invece i ricevimenti reali a St James's Palace o al Castello di Windsor fino alla completa riapertura del palazzo nel 2027. All'inizio del mese, Buckingham Palace aveva annunciato l'apertura della sua ala est al di fuori della tradizionale stagione turistica estiva. Sarà così possibile visitare il Royal Collection Trust anche dopo il successo dell'inaugurazione estiva annuale di quest'anno, che ha accolto un numero record di visitatori e ha consentito l'accesso, per la prima volta da quando fu costruita 175 anni fa, all'ala che comprende il famoso balcone centrale. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)