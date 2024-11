Arriva realme GT 7 Pro, l’AI Performance Flagship

(Adnkronos) – realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha presentato il realme GT 7 Pro durante l'evento di lancio a Milano. Primo smartphone sul mercato italiano dotato di processore Snapdragon 8 Elite, realme GT 7 Pro è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel segmento degli smartphone di fascia alta per quanto riguarda performance, imaging, display, batteria, design e tecnologia AI. Il processore Snapdragon 8 Elite posiziona il GT 7 Pro come leader delle performance, con un punteggio AnTuTu superiore a 3 milioni che gli consente di superare iPhone 16 Pro Max e di stabilire un traguardo per smartphone Android. Basato su un'avanzata tecnologia a 3 nm e un'architettura octa-core 2+6 con clock superiore a 4GHz, questo processore combina velocità ed efficienza energetica eccezionali, garantendo prestazioni di altissimo livello anche in ambito AI. Il nuovo realme GT 7 Pro rivoluziona la fotografia su smartphone grazie alla fotocamera periscopica Sony IMX882 e allo zoom ottico 3X, offrendo una nitidezza superiore a quella dell'iPhone 16 Pro Max. Inoltre, introduce anche la prima fotografia subacquea del settore con classificazione IP69, che supporta profondità fino a 2 metri per 30 minuti. La modalità AI Snap migliora gli scatti in movimento con una velocità e una nitidezza senza pari, supportando fino a 30 immagini al secondo con una velocità dell'otturatore di 1/10.266 secondi. realme GT 7 Pro supporta, inoltre, AI Night Vision, per garantire foto chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il supporto per le Foto Live migliora la condivisione sui social media, come Instagram. Sviluppato in collaborazione con Samsung Display, il display Eco² OLED da 6,78 pollici del GT 7 Pro è caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento istantaneo del tocco di 2.600 Hz e un picco di luminosità di 6500 nit, perfetta per la visione anche alla luce diretta del sole. La gamma cromatica più ampia del 120% DCI-P3 offre immagini vivide e realistiche, superando concorrenti come l'iPhone 16 Pro Max. Inoltre, il supporto HDR10+ e Dolby Vision eleva la qualità video, mentre il design curvo offre un'estetica coinvolgente ed elegante. Per la prima volta, inoltre, la tecnologia dei display pieghevoli di dispositivi di prezzo superiore a 2000 euro viene introdotta a bordo di uno smartphone tradizionale, stabilendo nuovi parametri di riferimento per l'eccellenza grafica. La batteria titanica da 6500 mAh è dotata di un'avanzata tecnologia al silicio-carbonio, che garantisce una durata impareggiabile e prestazioni elevate anche a -30 °C. Grazie alla ricarica SUPERVOOC da 120 W, GT 7 Pro si carica al 50% in soli 13 minuti e si ricarica completamente in 37 minuti, superando l'iPhone 16 Pro Max sia in capacità che in velocità. La batteria più grande del segmento e la ricarica più rapida, unite al processore più recente e al display Eco² a risparmio energetico, assicurano al GT 7 Pro la batteria più resistente e duratura. realme GT 7 Pro, potenziato da NEXT AI e con il debutto di realme UI 6.0, introduce funzioni rivoluzionarie come AI Sketch to Image, che trasforma semplici schizzi in immagini dettagliate, e AI Game Super Resolution, che migliora le immagini di gioco fino a una risoluzione di 1,5K per esperienze coinvolgenti. Grazie ai temi Flux che offrono animazioni adattive e design personalizzati dell'interfaccia utente, il GT 7 Pro offre una miscela perfetta di creatività, prestazioni e personalizzazione. realme GT 7 Pro sfoggia l'audace Mars Design, che celebra lo spirito dell'esplorazione. Il design della fotocamera ispirato agli oblò spaziali ne cattura perfettamente l'essenza, mentre il telaio in alluminio garantisce una lunga resistenza e un comfort eccezionale. realme GT 7 Pro debutta nelle suggestive tonalità Mars Orange e Galaxy Grey. Il lancio del GT 7 Pro segna l'ingresso di realme nel segmento degli smartphone di fascia alta, nel quale si posiziona come "Cavallo di battaglia dell'AI". Il realme GT 7 Pro sarà disponibile nelle versioni da 12+256GB e 12+512GB —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)