Alla Fenice Otello trionfa con 8 minuti di applausi

(Adnkronos) – Con un applauso lungo 8 minuti, "Otello" di Giuseppe Verdi ha inaugurato trionfalmente, oggi pomeriggio, la Stagione Lirica 2024-25 del Teatro La Fenice di Venezia. Il nuovo allestimento, sold out da mesi, è stato reso speciale dalla direzione musicale del maestro Myung-Whun Chung, che ha ricevuto un affettuoso e lungo applauso al suo ingresso sul podio e una standing ovation finale quando è salito sul palcoscenico. Grande successo per il tenore Francesco Meli alla sua 'prima volta' nel ruolo di Otello, applauditissimo da pubblico, così come per gli altri due interpreti principali di altissimo prestigio: il soprano Karah Son nel ruolo di Desdemona e il baritono Luca Micheletti in quello di Jago. Apprezzamento anche per la messinscena firmata dal regista Fabio Ceresa con le scene di Massimo Checchetto, i costumi di Claudia Pernigotti, il light design di Fabio Barettin e i movimenti coreografici di Mattia Agatiello. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)