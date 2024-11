Agroalimentare, Sibilla (Bper Banca), ‘da sempre diamo importanza all’agri banking’

(Adnkronos) – “Riteniamo che sostenibilità e innovazione siano due temi importantissimi nell'evoluzione del mercato – ha proseguito Sibilla – Noi come banca abbiamo tutte le conoscenze e la professionalità per affiancare le aziende. Abbiamo una serie di finanziamenti che seguono i bandi della sostenibilità, grande tema che sta attraversando l'evoluzione delle attività delle nostre aziende, in particolare delle aziende dell'agribusiness. L’agri banking per noi è una modalità di affiancamento alle aziende. La nostra banca nasce come banca popolare e territoriale, crescendo ha comunque mantenuto al suo interno questa grande attenzione per le aziende agricole. Riteniamo di avere prodotti e consulenti che sono in grado di affiancare qualsiasi tipo di entità di azienda”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)