Nothing lancia lo smartphone fluorescente disegnato dai fan, in soli mille pezzi

(Adnkronos) – Nothing, la giovane azienda tecnologica britannica, ha annunciato una nuova versione del suo Phone 2A Plus, caratterizzata da un design unico che si illumina al buio e un packaging innovativo, ideati in parte grazie alla partecipazione dei suoi follower più creativi. Il nuovo dispositivo, chiamato Phone 2A Plus Community Edition, è frutto di un contest indetto dall’azienda che ha invitato i membri della propria community a progettare uno smartphone che rispecchiasse la loro immaginazione. Il progetto rappresenta il primo “grande esperimento pilota” di Nothing per co-creare un prodotto hardware, e ha ricevuto oltre 900 proposte dalla community. Gli appassionati si sono cimentati nella personalizzazione dell’estetica del telefono e nelle idee per il marketing, contribuendo a definire l’unicità di questo modello limitato. Il dispositivo sarà in vendita dal 12 novembre direttamente sul sito di Nothing, al prezzo di 399 euro, ma sarà disponibile solo in 1.000 esemplari. La nuova edizione del Phone 2A Plus presenta un’elegante finitura verde fosforescente sul retro, ideata da Astrid Vanhuyse e Kenta Akasaki e realizzata in collaborazione con Adam Bates e Lucy Birley di Nothing. Questo materiale speciale emette una luce soffusa in ambienti bui senza bisogno di energia, “caricandosi” semplicemente con la luce del giorno. Anche il packaging del Phone 2A Plus Community Edition è stato reinterpretato in chiave luminosa. Ian Henry Simmonds ha ideato una confezione con elementi riflettenti e dettagli macro del telefono stesso, che rafforzano il tema “glow-in-the-dark”. Per accompagnare il design, il team software di Nothing, insieme al designer Andrés Mateos, ha sviluppato una collezione di sei nuovi sfondi, denominata “Connected Collection”. Questi wallpaper abbinati completeranno l’estetica luminosa del dispositivo, amplificando l’esperienza visiva per gli utenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)