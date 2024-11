Johnny Depp, ritorno a Hollywood in grande stile insieme a Penelope Cruz

(Adnkronos) – Finalmente Johnny Depp torna a recitare in un film di Hollywood e il ritorno è al fianco di un'attrice con cui ha condiviso già altre tre volte lo schermo. La star, reduce della Festa del cinema di Roma, reciterà al fianco di Penélope Cruz in 'Day Drinker', thriller d'azione che Marc Webb, regista di 'Amazing Spider-Man', dirigerà per Lionsgate: il film segna la quarta volta che Depp e Cruz lavorano insieme, dopo 'Blow', 'Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare' e 'Assassinio sull'Orient Express'. 'Day Drinker', spiega "The Hollywood Reporter" che ha anticipato la notizia, segna il tentativo di Depp di tornare a Hollywood dopo le numerose controversie sorte in seguito al suo divorzio dall'attrice Amber Heard. Negli ultimi tempi l'attore ha recitato nel dramma d'epoca francese 'Jeanne du Barry' e ha diretto l'indie 'Modi – Tre giorni sulle ali della follia' con Riccardo Scamarcio, appena presentato alla kermessa romana, realizzati entrambi con finanziatori europei. In 'Day Drinker' un barista di una nave da crociera incontra un misterioso bevitore giornaliero, solo che entrambi si ritrovano invischiati in un gorgo criminale e collegati in modi inaspettati. "Day Drinker combina un'idea altamente commerciale con colpi di scena e svolte selvagge, il tutto ambientato in un mondo incredibile, e non c'è regista migliore di Marc Webb o due attori più adatti di Johnny Depp e Penélope Cruz per dare vita a quel mondo", ha dichiarato Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, in un comunicato. Il film è attualmente in fase di post-produzione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)