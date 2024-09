Palermo. Rubò cassaforte con dentro due fucili da caccia e 20 mila euro, catturato a Roma latitante

I carabinieri della compagnia di Cefalù (Palermo) hanno catturato a Roma in collaborazione con i colleghi di Frascati un latitante di 60 anni originario della provincia di Agrigento, ma da anni residente nella Capitale, ritenuto responsabile del furto avvenuto nel dicembre dello scorso anno di una cassaforte contenente due fucili da caccia e 20 mila euro da un’abitazione di Campofelice di Roccella, nel Palermitano. L’uomo, ricercato dal luglio scorso, si sarebbe introdotto nell’appartamento, al primo piano di uno stabile, usando una scala. I militari dell’Arma hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Termini Imerese. Il 60enne è stato bloccato in uno studio dentistico nel quartiere di Tor Bella Monaca ed è stato poi rinchiuso nel carcere di Regina Coeli in attesa dell’interrogatorio di garanzia.