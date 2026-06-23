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Caltanissetta. All’Oasi Cristo Re la Festa della Musica all’insegna di arpa celtica, pianoforte e chitarra

Redazione 1

Caltanissetta. All’Oasi Cristo Re la Festa della Musica all’insegna di arpa celtica, pianoforte e chitarra

Mar, 23/06/2026 - 00:58

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CALTANISSETTA. Anche l’Oasi Cristo Re ha avuto la sua festa della Musica. Si è svolto, infatti, il saggio degli allievi di Arpa celtica, Pianoforte e Chitarra seguiti dagli insegnanti Brenda Piscopo, coadiuvata dalla preziosa presenza della Prof.ssa Magda Carbone, e Mattia Strada.

I ragazzi si sono esibiti dopo un anno di studio con brani che spaziavano da Chopin agli Imagine Dragons in piccoli duetti e da solisti e il pomeriggio si è concluso con l’ensemble di 19 allievi che hanno eseguito un medley dei Beatles.

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