Caltanissetta. All’Oasi Cristo Re la Festa della Musica all’insegna di arpa celtica, pianoforte e chitarra

CALTANISSETTA. Anche l’Oasi Cristo Re ha avuto la sua festa della Musica. Si è svolto, infatti, il saggio degli allievi di Arpa celtica, Pianoforte e Chitarra seguiti dagli insegnanti Brenda Piscopo, coadiuvata dalla preziosa presenza della Prof.ssa Magda Carbone, e Mattia Strada.

I ragazzi si sono esibiti dopo un anno di studio con brani che spaziavano da Chopin agli Imagine Dragons in piccoli duetti e da solisti e il pomeriggio si è concluso con l’ensemble di 19 allievi che hanno eseguito un medley dei Beatles.