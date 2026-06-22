Campofranco. Approvato in Giunta lo schema del Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2026

CAMPOFRANCO. La Giunta Comunale di Campofranco, guidata dal Sindaco Rosario Nuara, ha approvato lo schema di Rendiconto della Gestione (conto consuntivo) relativo all’esercizio finanziario 2025, il documento contabile che chiude il bilancio dell’anno e ne certifica i risultati.

I dati che emergono dal rendiconto confermano la solidità della gestione finanziaria dell’Ente: nessuno degli otto parametri previsti dalla normativa per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario risulta acceso, a conferma della piena tenuta dei conti comunali.

Tra gli elementi più significativi:

Disavanzo di amministrazione imputato al 2025 del tutto recuperato: a fronte di un importo da ripianare stimato in sede di bilancio di previsione in circa 6.776,02, il rendiconto 2025 si chiude con un maggiore disavanzo recuperato di circa 70.000,00 euro, un risultato nettamente migliore rispetto alle previsioni iniziali;

Azzerate le anticipazioni di tesoreria: nel corso del 2025 il Comune non ha avuto necessità di ricorrere ad anticipazioni di cassa da parte del tesoriere, a conferma di una gestione della liquidità solida e regolare;

Debiti verso fornitori ridotti di oltre 200.000 euro rispetto all’anno precedente, un risultato che testimonia il miglioramento nei tempi di pagamento dell’Amministrazione verso le imprese del territorio;

Indebitamento complessivo dell’Ente in diminuzione di circa 160.000 euro;

Patrimonio netto in crescita di oltre 500.000 euro, segno di un consolidamento del valore patrimoniale del Comune;

L’Amministrazione conferma inoltre il proprio impegno sul fronte della riscossione tributaria, area su cui è già intervenuta nei mesi scorsi con l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali, strumento pensato per agevolare i cittadini in difficoltà e, al contempo, rafforzare la capacità di riscossione dell’Ente.

“Il rendiconto 2025 fotografa un Comune che continua a tenere i conti in ordine, riducendo i debiti verso le imprese e mantenendosi lontano da ogni condizione di difficoltà strutturale”, dichiara il Sindaco Rosario Nuara. “Continuiamo a lavorare con responsabilità sulle entrate e sulla programmazione delle risorse, perché la solidità dei conti è la condizione necessaria per portare avanti i progetti e i servizi per la comunità.”

Il Rendiconto della Gestione 2025, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa contabile, sarà ora trasmesso al Consiglio Comunale per la relativa approvazione, secondo le procedure previste dal Testo Unico degli Enti Locali.