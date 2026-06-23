Sommatino. L’opposizione consiliare dopo le dimissioni di sindaco e Giunta: “Confidiamo nell’operato della Magistratura”

SOMMATINO. Il gruppo di opposizione “Impegno In Comune” ha inteso dire la propria dopo l’annuncio delle dimissioni del sindaco e della Giunta. In una nota che abbiamo ricevuto e che pubblichiamo integralmente, è stato rilevato: “Si prende atto delle dimissioni rassegnate dal Sindaco e dall’intera Giunta comunale, in conseguenza dell’indagine della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coinvolge alcuni componenti dell’amministrazione comunale di Sommatino.

Nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza, le notizie apparse su varie testate giornalistiche, delineano un quadro di rapporti opachi che, se confermato in sede di accertamento giudiziario, mina l’immagine della nostra comunità che merita istituzioni credibili, trasparenti e orientate al bene pubblico.

Confidiamo nell’operato della Magistratura e nel lavoro degli organi inquirenti, cui spetta il compito di fare piena chiarezza, e restiamo in attesa delle determinazioni e delle comunicazioni ufficiali da parte degli organi competenti.

Il nostro impegno, come forza di opposizione, continuerà ad essere improntato alla massima vigilanza, nel rispetto della legalità e della trasparenza, a tutela esclusiva dei cittadini e del buon nome delle istituzioni”.