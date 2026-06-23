Tragedia assurda. Morto bambino di 10 anni in sella ad una minimoto dopo essere stato travolto da una Jeep

Non ce l’ha fatta Cristian Romano: è morto a dieci anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che vista la gravità delle condizioni del piccolo hanno richiesto anche il supporto dell’eliambulanza. Ma per Cristian non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. La salma è stata trasferita alla sala mortuaria dell’ospedale Moscati di Avellino, in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica.