Da Mussomeli ai festival nazionali: grande successo nel Lazio per lo spettacolo “In Viaggio con Ulisse – Concerto racconto” di Giuseppe Navarra prodotto da Arnia in collaborazione con Jobel

MUSSOMELI – Il cuore della Sicilia interna si conferma centro d’eccellenza per la produzione teatrale e la ricerca artistica. Nei giorni scorsi, l’attore, regista e performer mussomelese Giuseppe Navarra ha portato in scena il suo acclamato spettacolo “In Viaggio con Ulisse” al prestigioso Festival di Labro, in provincia di Rieti (Lazio), riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica. ​Davanti a una platea gremita di residenti e turisti internazionali nello splendido borgo medievale laziale, Navarra ha dato prova della maturità e della forza espressiva del suo progetto. “In Viaggio con Ulisse” non è una semplice riproposizione del mito omerico, ma un vero e proprio concerto-racconto, in cui la figura tradizionale del cantastorie viene attualizzata in chiave 3.0. Lo spettacolo intreccia le tappe del viaggio di Ulisse con le fragilità e le sfide dell’uomo contemporaneo, sorretto da un’ossatura di 8 brani pop-orchestrali inediti, scritti dallo stesso Navarra e arrangiati dal maestro Leo Curiale. ​L’opera è interamente nata e prodotta a Mussomeli, all’interno del centro di ricerca artistica Arnia, e vive in stretta collaborazione e co-produzione con la realtà internazionale Jobel Teatro, sotto la supervisione artistica di Lorenzo Cognatti. ​Un debutto fuori dall’isola che ha regalato momenti di profonda commozione, superando persino le barriere linguistiche. «A fine replica — racconta Giuseppe Navarra — una turista straniera mi ha chiamato quasi correndo per dirmi che, pur non comprendendo appieno la lingua italiana, era stata totalmente travolta dall’intensità degli sguardi e dall’energia della musica. È la conferma che quando si scava con autenticità nell’animo umano, il linguaggio dell’arte diventa universale». ​La regia dello spettacolo è firmata da Letizia Spata (direttrice organizzativa di Arnia), mentre i suggestivi scatti di scena della serata nel Lazio portano la firma del fotografo Bryan Latini. ​Con questa importante data interregionale, la nave di “In Viaggio con Ulisse” dimostra la capacità delle aree interne siciliane di esportare cultura di altissimo livello e di creare ponti stabili con il resto d’Italia e d’Europa. Il Tour 2026 è solo all’inizio e la produzione è già al lavoro per definire le prossime tappe estive e autunnali. ​Contatti e Info: Arnia Centro Artistico e Culturale Mussomeli (CL) Cell: 320 2124290 Social: @centroarnia